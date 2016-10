Recuerdan responsabilidades a servidores públicos

Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México deben cumplir con su responsabilidad y función al cien por ciento, con apego a derecho, para demostrar a la sociedad que no defienden a delincuentes, sino los derechos fundamentales de todas las personas, enfatizó el director jurídico, Jesús Gabriel Flores Tapia.

Desde el punto de vista jurídico, explicó que la obligación de todo servidor público es hacer lo que la ley les faculta, conforme lo indica el principio de legalidad, de lo contrario, podría incurrir en una responsabilidad administrativa y hasta penal.

Al dictar la conferencia “Responsabilidad y derechos humanos”, indicó que cada servidor público del organismo defensor debe asumir su responsabilidad, ser respetuoso, solidario, servicial, para brindar una asesoría, impulsar una conciliación entre las partes en conflicto o emitir una recomendación cuando se requiera, a fin de proteger la dignidad de las personas.

Asimismo, Flores Tapia comentó que a partir del 2017, entrará en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual finca responsabilidades a los servidores públicos federales, estatales y municipales; además de establecer mecanismos de prevención, corrección e investigación. En ese sentido, la legislación estatal debe adecuarse a ésta.

Dicha ley también precisa la prescripción de las faltas administrativas no graves y graves, que son tres y siete años respectivamente, así como las sanciones; entre las primeras se menciona la de no cumplir con su obligación, no supervisar y no rendir cuentas sobre el ejercicio; mientras las graves son delitos como el cohecho, peculado, tráfico de influencias, entre otras.

En el caso de responsabilidad civil, dijo que es obligación de la persona reparar el daño o perjuicios ocasionados a otro particular, y para configurarla se necesita de un hecho ilícito, la existencia de un daño y un nexo causal.

Finalmente, recordó que el servidor público incurre en responsabilidad penal cuando comete algún delito, como abuso de autoridad, tráfico de influencias, falso testimonio, robo, lesiones, privación ilegal de la libertad, entre otros.