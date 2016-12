Reducen índices de robo con violencia y en transporte público

Entre un 12 y 15 por ciento son los niveles de decremento de delitos que afectan el patrimonio y seguridad de los mexiquenses, lo anterior de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre, en comparación con el año pasado.

Para ofrecer mayor seguridad a los mexiquenses y sus familias, en el Estado de México se han impulsado acciones como el Sistema de Videovigilancia, el Plan Tres (Transporte Estatal Seguro), el mando único y las Bases de Operación Mixta (BOM), entre otras, con las que se ha logrado la reducción en los índices de robo con violencia y robo a transporte público, informó el gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Se logró la disminución de:

* Robo de vehículo con violencia, en 12 por ciento.

* Robo con violencia al comercio, cerca de 15 por ciento.

* Robo con violencia a casa habitación, cerca del 13 por ciento.

* Robo a transporte público de pasajeros, en 5 por ciento.

“Aun así debemos de trabajar todavía con mayor eficacia, para cumplirle a nuestra gente. Pero, además, no solo con patrullas, con cámaras, con buenos elementos de la Policía, con armas es como vamos a combatir a la delincuencia, de ninguna manera, tenemos que apostarle también a la prevención”, expresó.

En el caso del homicidio doloso, el gobernador mexiquense afirmó que de acuerdo con la tasa por cada 100 mil habitantes, el Estado de México está por debajo de la media nacional, no obstante, el trabajo en la materia es permanente y se redoblarán esfuerzos.

“El homicidio doloso –y no es ningún consuelo- según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la media nacional con una tasa de 10.08. Insisto, no es consuelo, un solo caso nos debe lastimar y nos debe poner a trabajar todavía más fuerte, pero hay voces que con fines no tan sanos revelan que es donde más homicidios hay.

“Bueno, si tomamos en cuenta los datos del Estado de México en todos los sentido, pues claro, que somos el estado con más médicos, con más enfermeras, con más maestros, con más alumnos; y claro, con estas cifras que no son nada gratas pues podemos estar en estas circunstancias, pero haciendo la medición por cada 100 mil habitantes, es justo referirlo”, expresó.

Eruviel Ávila detalló que las acciones aplicadas en el Estado de México se realizan tomando en cuenta recomendaciones de organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual indica que la colocación de cámaras de videovigilancia ayudan a inhibir el delito, mientras que el Ministerio Interior de Seguridad Pública de Chile sostiene que la coordinación de las tareas de las fuerzas policiacas reducen en 35 por ciento los delitos de alto impacto.

Destacó el caso del Plan Tres, mediante el cual más de 3 millones 600 mil unidades han sido revisadas y más de 2 mil 800 presuntos delincuentes presentados ante el Ministerio Público, además del decomiso de 385 armas de fuego y casi mil punzocortantes, además de cartuchos y droga.