Reflexiones comprometidas

Por Juan López Cruz/jredaccion@hotmail.com

Cuando uno se encuentra atrapado en sus ideas, no sabemos por dónde empezar a escribir. Todos los temas son importantes para reflexionar, cada uno tomado en su propia dimensión. Aunque todos ellos se desprenden del quehacer humano, y tienen un punto de partida común para el bienestar del hombre, se diversifica su aplicación, y es en ese punto donde se encuentra su aplicación, explicando, de alguna manera, el sustento de bienestar en la sociedad donde vivimos. Esta sociedad tan vulnerada por sus cuatro costados, reclama de los responsables de actuar con responsabilidad, apartándose de la corrosividad conductual, construyendo así, la felicidad familiar.

No hay otro ámbito donde la mujer y el hombre puedan participar en la construcción de ese andamiaje, para su futuro y de su descendencia.

Pareciera, decíamos, estar atrapados en un cúmulo de temas, manteniendo secuestradas las ideas para dar respuesta a cada una de ellas, no sin antes razonado a conciencia, para establecer, conscientemente, el bienestar familiar. ¿Y por qué familiar?, nos preguntamos, o se preguntan otros por no encontrar respuesta inmediata a la inquietud de su felicidad, cuando, encontrado en los personal, no podemos hacer felices a los demás.

Decir los demás, los otros, no satisface nuestros deseos de ver felices a todos, o por lo menos a las personas más próximas a nosotros. De ahí se desprende nuestra pregunta: “…a los demás”. Eso nos hace pensar de inmediato que la mujer, el hombre, no pueden ser felices, si se quiere, en toda la extensión de la palabra, en lo individual, en lo personal, porque hombre y mujer fueron creados para compartir la alegría de vivir, por eso tienen el encargo de ser cimiento de la familia, mediante la procreación de los hijos, que son los frutos del “árbol de la vida”.

De manera que si no hay pareja establecida mediante a los cánones establecidos desde siempre, no hay familia. Y para que haya familia, la piedra angular es el matrimonio. Y los hijos que nacieron fuera del matrimonio, ¿cómo se les considera? Es doloroso decirlo: tienen papá y mamá pero fuera de matrimonio. Y se da el caso con frecuencia que estos hijos, tienen más hermanos nacidos de los matrimonios legítimos de sus padres, quienes los ven a hurtadillas para no comprometerse en familia.

Y, reflexionando sobre la familia, en el presente, se suele hablar de ella sin responsabilidad. Y no solo en México sino en varios países del mundo, para salir del paso, o por intereses personales o de grupo. Esto sucede, políticamente hablando, como en México, cuando estamos en vísperas de una contienda electoral, para atraer votos. En México, dice el electorado, pasará todo lo contrario, sobre todo, cuando se pone en entredicho, la dignidad de mandar.