“Rogue One” ha penetrado en toda mi vida: Diego Luna

El actor Diego Luna realiza uno de sus más grandes sueños, ya que aparece en todos los programas y en todos los medios para promocionar “Rogue One: una historia de Star Wars”, lo que está cambiando su vida.

“Cuando fue al set Mark Hamill, quien representó a Luke Skywalker en la saga de George Lucas, subió a saludarnos y estuvo ahí toda la tarde, recuerdo bien que dijo: ¿están listos? Porque les va a cambiar la vida”, expresó Luna.

“Yo creo que no hay manera de estar preparado, no hay manera de predecir lo que viene, hasta enero me voy a dar cuenta. Este proyecto tiene una capacidad de penetrar hasta en lo más íntimo de tu vida”, refirió el actor en entrevista con Notimex.

Ahora tiene su propia figura de acción, está en medio de los reflectores y ha sido entrevistado en los programas estadunidenses con más audiencia, como la charla que tuvo con Ellen DeGeneres.

“No sé si estoy preparado, pero recuerdo una anécdota: yo voy mucho a Tepoztlán para aislarme, apago mi teléfono y es un lugar donde me siento en casa, un refugio; es mi lugar secreto para descansar y la casa donde me quedaba está escondida en la montaña”, explicó.

“Fui a la tiendita a comprar algo porque no había nada, de pronto vi mi cara en los empaques de leche y pensé: ‘ya llegó a Tepoztlán’, era algo que no podía creer, se metió en todas partes y es algo que va a pasar, porque esta película tiene un alcance que no tiene ninguna otra”, añadió.

Pero el proceso para que Luna representara a uno de los líderes rebeldes no fue nada sencillo y hasta llegó a pensar que era probable que no formara parte de la cinta, ya que pocas veces los latinos tienen papeles estelares en Hollywood.

“Cuando Gareth me dijo ‘quisiera que hicieras este personaje’ me agarró por sorpresa, me quedé blanco y callado por un buen rato. Medio lo festejé, pero no tanto porque no me lo creía. Además él me dijo: ‘yo quiero que seas tú, si quieres, a partir de ahora comienza un proceso, que es ver que tengas buena química con la actriz, y ver que el estudio esté de acuerdo. Pero yo no te voy a proponer si no estás de acuerdo en entrar a este proceso que puede durar de tres a cuatro meses.

“El proceso duró seis, fue eterno, hubo momentos en los que pensé ‘ya se cayó ésto’, nadie me ha hablado en un mes. De repente me contactaba Gareth diciendo: perdón estábamos escribiendo el guion, te necesitamos en una prueba, vente para acá. Fue un proceso suigéneris en todos los sentidos”, rememoró.

Ahora Luna podrá eliminar de su lista de deseos tener un papel en una de las cintas de “Star Wars” y tendrá que lidiar con la fama que se generará en torno a este acontecimiento que marcará su carrera.

El actor mexicano contó: “De manera cíclica me siento con la gente que trabajo y hacemos una recapitulación, y hablamos de lo que nos gustaría que sucediera”, detalló.

“Pensamos ‘me encantaría trabajar con tal o cual director, dirigir una película en este país, hacer esto o aquello’, pero nunca pusimos en la lista estar en una película de ‘Star Wars’ porque era algo simplemente inalcanzable. Ahora todo ha cambiado”, enfatizó.

Consideró que “ha sido un gran regalo de mi trabajo, a mi me gustaba el cine combativo y eso es algo que tiene la película, espíritu de lucha; yo, que vengo de escuelas activas y de una familia de izquierda me sentí representado en ese mundo rebelde”.

“Después de tantos años de hacer ésto, tener la oportunidad de reconectar a través de mi trabajo con estas ideas me parece un gran regalo y de verdad que no la vi venir, no fue un plan”, celebró.

A su vez, el director, Gareth Edwards, dijo que siempre tuvo en mente al actor de “Y tú mamá también” para el personaje del Capitán Cassian Andor, quien conduciría la expedición para evitar la creación de la estrella de la muerte.

“Yo he sido un gran admirador del trabajo de Diego Luna, de hecho cuando hice el papel siempre pensé que él daría vida al personaje, es un gran actor, ha hecho grandes películas y realmente lo quería a él”, expresó.

La cinta se estrenará el 15 de diciembre.