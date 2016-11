Rumbo elección 2017… Izquierda, opción

* Confía perredista lograr alianza nacional para ganar próximos comicios……

Los partidos de oposición ven con seriedad la posibilidad de alianza, para ganar la gubernatura del Estado de México, aunque ésta debe sujetarse a sus principios partidistas. Así lo considera el Partido de la Revolución Democrático, pues asegura que al menos 30 por ciento de los electores a nivel nacional y en la entidad los ven como una seria opción.

Así lo consideró Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, quien confía en que en las próximas elecciones se genere una gran alianza nacional constituida por partidos de oposición, para obtener el triunfo.

Aseguró que se necesitan las alianzas con los partidos de izquierda y eventualmente con el PAN para enfrentar las elecciones que se realizarán el Estado de México, Coahuila y Nayarit, en junio del próximo año, y fortalecerlas para los comicios de 2018.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados señaló que “si en 2018 se genera una gran alianza nacional, inclusive solamente de izquierdas, se puede ganar”.

El diputado por Oaxaca señaló que en el país “hay una cantidad enorme de mexicanos, más del 30 por ciento, que piensan de lado izquierdo, con ideología de izquierda, y en esa circunstancias, me parece que es la oportunidad que estábamos esperando”.

“Hablando de una manera sincera, las cosas no están tan sencillas como para poder ganar de manera particular, pero puede ocurrir, las cosas en la política son impredecibles. Me parece que se puede asegurar un triunfo si se va en alianza”, dijo.

Opinó que en el caso del PRD se deben cumplir los estatutos internos y acuerdos nacionales en el tema de las alianzas y privilegiar éstas con la izquierda, en un principio, y en su momento, por excepción, con el PAN.

Al preguntarle sobre el rechazo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para aliarse con el PRD en la candidatura del Estado de México, en 2017, apuntó que Andrés Manuel López Obrador, dirigente de ese partido, debería considerar que sólo no va a ganar.

Martínez Neri consideró que ambas fuerzas políticas de izquierda se tienen que buscar mutuamente, fuera de la soberbia, por lo que apuntó que la iniciativa la podría tomar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En ese sentido insistió que las alianzas que considere hacer el PRD deberán ser no solo para el Estado de México sino para otros estados donde habrá elecciones el próximo año como Coahuila y Nayarit, para gobernador, y en Veracruz para elegir presidentes municipales.

Partido Revolucionario Institucional alista nuevo Consejo Nacional

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se alista para celebrar en temporada decembrina un nuevo Consejo Político Nacional para definir método y calendarios para la elección interna de los candidatos para los comicios en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se comprometió en elegir a candidatos honorables y con mayor arraigo en sus comunidades, además de seguir procedimientos muy cuidadosos entre la militancia priista para salir unidos y fuertes para competir y ganar las elecciones en los cuatro estados en que habrá elecciones.

En entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta detalló que en el caso de Coahuila ya se anunció que será un proceso abierto a la ciudadanía.

Dijo que en las otras tres entidades se analizará en el Consejo Nacional que se celebrará en diciembre y en las sesiones de los consejos estatales a principios de 2017.