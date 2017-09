Santos busca enracharse contra Toluca

Santos apenas consiguió su primera victoria del torneo durante la Jornada 7, cuando le ganaron 1-2 a León; ahora esperan enracharse y seguir sumando de a tres para salir de la parte baja de la tabla, pero deberán hacerlo ante un Toluca que llega como cuarto lugar general.

Sin embargo, el entrenador José Manuel de la Torre no contará con Brian Lozano, quien abandonó la práctica de este miércoles por un problema muscular y no está para jugar ante los Diablos, al igual que Osvaldo Martínez, que no ha entrenado al parejo también por molestias musculares.

La buena noticia para el Chepo, es que Carlos Izquierdoz ya jugaría, tras recuperarlo en días pasados luego de que se lesionó en la pretemporada y su ausencia fue un dolor de cabeza para el estratega albiverde.

Hernán Cristante llega a este duelo tras ganarle 2-1 a Puebla en la fecha anterior, pero con el antecedente que solo tienen una victoria en los últimos 15 duelos que se han disputado en Torreón, misma que apenas lograron en el Clausura 2017, cuando golearon 1-4 a los Guerreros en la ida de las semifinales.

El DT argentino también llega con bajas sensibles, como es el caso de Alfredo Talavera y Gabriel Hauche, aunque el portero Luis García ha respondido bien en estos seis juegos que ha defendido el arco escarlata y espera siga así para sumar otra victoria y afianzarse en los primeros lugares del certamen.