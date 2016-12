Sara Brigthman presentó show “Gala an Evening with Sara Brightman”

Sara Brightman, considerada la mejor soprano del mundo, regresó a nuestro país para presentar su “Gala an Evening whith Sara Brightman”, en la Arena Ciudad de México, ante poco más de 12 mil espectadores.

La famosa artista, estuvo acompañada por la Orquesta Metropolitana de México, a cargo del maestro Paul Bateman, destacado pianista y compositor norteamericano.

En esta gala, la cual inició a pasadas las 21:00 horas, Brightman compartió el escenario, además del mencionado compositor quien dirigió una orquesta de más de 50 músicos, del tenor griego Mario Frangoulis, el contratenor Narcis y la pianista china Di Wu.

La también bailarina y directora clásica inglesa, famosa por su gran voz y la manera de interpretar el llamado género “Classical Crossover, salió al escenario en medio de un cariñoso aplauso de sus seguidores.

“Buenas noches, estoy feliz de volver a México”.en español, ya en inglés señaló, “Esta noche voy a cantarles mis canciones favoritas, y por eso he invitado a este escenario a algunos amigos muy especiales de fama internacional como Mario Frangoulis, Di Wu, Narcis y al maestro Paul Bateman”.

Y para comenzar la velada Sara Brightman, quien apareció con elegante vestido largo en color negro y una tiara en la cabeza, cantó el tema: “Anytime Anywere”, recibiendo otra merecida ovación por su interpretación.

Siguió con “Dust in the Wind”, “It´s a beautiful day” y “Luna”.

Con su primer invitado, Mario Frangoulis, cantó “Carpe Diem”, “Canto della Terra”, “There for me”, pero su mejor interpretación, fue cuando juntos cantaron “Phantom of the Opera”.

En su intervención, la pianista Di Wu, derrochó su talento al piano al ejecutar las piezas “Rachmaninov” y “Spellbound”.

Por su parte, el contratenor rumano Narcis, hizo gala de su excelente voz, al interpretar la ópera de “Caruso”.

Sara Brightman, quien tuvo cinco cambios de ropa, no se podía ir sin interpretar los éxitos que le han dado tantos premios en el mundo entero como “Stranger in the Paradise”, “Time tos ay good bye”, “Pie Jesú” y “Running”.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, la soprano inglesa deleitó a su público, quien en todo momento se mostró respetuoso ante todas esas figuras de la música clásica y sobre todo al escuchar sus canciones, con su mágica versión de “Ave María”.

Sarah Brightman continuará su gira por México, el sábado 3, en el Auditorio Telmex, de Guadalajara, Jalisco, y el 5 de diciembre en la Arena Monterrey.?