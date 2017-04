Satisfechos con debate: candidatos

Tras el debate realizado la noche del martes, candidatos al gobierno del Estado de México se mostraron satisfechos de dar a conocer sus propuestas, con el objetivo de que la ciudadanía pueda ejercer un voto razonable en las elecciones del 4 de junio.

Alfredo Del Mazo, de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social, afirmó que en este proceso es fundamental no equivocarse, pues no se puede dejar al Estado de México en manos de quien no lo conoce o de alguien que no puede tomar sus propias decisiones.

Pidió a la gente reflexionar su voto y aseguró: “puedo mejorar todo lo bueno que se ha hecho y corregir lo que haga falta”,

Por su parte, la independiente María Teresa Castell de Oro Palacios afirmó que ganaron los mexiquenses, pues, por primera vez, un ciudadano tuvo un espacio de representación en este tipo de actos y se escuchó su voz.

Indicó que la apertura de espacios para los aspirantes independientes muestra que al fin existe una verdadera vida democrática en el Estado de México, en la que se presenta un nuevo modelo de candidaturas, el cual encabezan los ciudadanos como ella y que buscan conformar un gobierno ciudadano.

En tanto, Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la carrera se cerrará aún más en las próximas semanas, por lo que reforzará su campaña en toda la entidad.

Con este resultado del encuentro entre aspirantes, “prácticamente la elección se va a tercios, pero con el PRD más cercano al PRI, no dudo que en una semana ya estaremos disputando cuerpo a cuerpo este proceso con ese partido. Voy a intensificar la campaña de salir a la calle, de contrastar propuestas, de convencer a la gente”, manifestó.

Mientras, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, celebró y agradeció a los mexiquenses por el apoyo rumbo a la elección del próximo 4 de junio.

Convocó a los ciudadanos del Estado de México para salir a votar sin temor.

La candidata de Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, dijo estar contenta de poder dar a conocer su propuestas entre la ciudadanía.

Señaló que este ejercicio democrático le permitió dar conocer sus propuestas y enfatizar en cómo se llevarán a cabo.