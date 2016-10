SERVIDORES PUBLICOS, VIOLENTAN PRINCIPIOS DE LEY ANTICORRUPCION

Por Karina Rocha

Cuántas son las promesas y “buenas intenciones” de los mexicanos para cambiar a nuestro a nuestro país, pero curiosamente, en los últimos años solo pensamos en “cómo mejorar la seguridad en México” y evitar seguir siendo blanco fácil de delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsiones, secuestros que han lacerado a miles, sino es que cientos de familias mexicanas.

Sin embargo, hasta hace poco se pensó en decretar lo que hoy conocemos (solo de nombre y no por acción) la famosa Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo la primera “una promesa” para garantizar el buen vivir de los mexicanos sin ser objeto de abuso o venganza de las autoridades en todos los niveles de Gobierno pero, ¿qué creen? que no ha sido así.

Hay que señalar que en México, hablar de “corrupción”, es hablar de una “antigua forma de vida” de quienes han gobernado este país, aunado a ello la complicidad de quienes, habiendo sido educados bajo ese “régimen”, continúan con las “viejas costumbres de los padres” de “repartir dádivas” cuando pretenden burlar la ley, sin embargo, no hay acto de corrupción mientras no haya quien dé y quién reciba, lo cual no solo no se borra de un plumazo, sino que, además, no ha habido la voluntad para que eso suceda.

Si bien es cierto que se está trabajando sobre ello, consideramos que hay más voluntad pública que política. A qué me refiero, a que cada vez más ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo los jóvenes, están trabajando para aplicar en sus actos cotidianos “la no corrupción”, no así sucede con servidores públicos, que quieren seguir aplicando “actos de corrupción” para seguir operando en sus respectivas áreas, sea del nivel que sea.

Pero ¿hasta cuándo tendremos que aceptar esa situación? Debemos estar conscientes de que los actos de corrupción en contra de los que se está luchando no solo tienen que ver con las famosas “dádivas o mordidas”, también tienen que ver con el actuar de los servidores públicos que, en cientos de casos, “reciben instrucciones de arriba” para cometer abusos que van en perjuicio de los propios ciudadanos sin oportunidad siquiera de defensa.

Sí queridos lectores, en todos los ámbitos públicos, se cuecen habas, y a pesar de que las autoridades están conscientes -si no, no crearían la Ley Anticorrupción- de que la “fuga” está precisamente en sus “oficinas” y que es por ahí por donde debieran empezar, pero parece que está muy lejos el día en que se aplique, no solo esa Ley, sino todas las que nos rigen a través de la Constitución Policía de los Estados Unidos Mexicanos, ésta que es la más violentada en este país.

Sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobada por cierto en julio de este año, se dice tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Que son objetivos de esta Ley, entre otros, establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Siendo sujetos de dicha Ley, los llamados Entes públicos que integran el Sistema Nacional, siendo éstos los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales.

Ahora bien, en México, no solo se trata de no pasarse un alto o no dar “mordida” al agente de tránsito, esto va más allá de lo que muchos conocemos o hemos vivido en algún momento. Se trata de evitar que, en los tres niveles de Gobierno, los sub alternos o empleados de “bajo perfil o nivel” no se presten a ¡cometer algún abuso por ordenamiento de sus superiores! ¿A qué me refiero? a que, aunque la amenaza sea siempre “el vas a perder tu chamba si no lo haces”, debe haber cierto “sentido común” de aquellos que, sabedores de que comete un delito ¡se nieguen a cumplir con ciertas órdenes que van en perjuicio de los gobernados.

Estamos de acuerdo de que en México hay una gran necesidad de trabajo y que las fuentes laborales cada vez son menos, pero ese no es pretexto alguno para que cualquiera, con cualquier “nivel” de poder, pueda abusar de quienes lo que menos tienen, es la mejor forma de defenderse.

En lo que a dicha ley se refiere, querido lector, resulta que los servidores públicos deben “regirse” bajo los principios de la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

A través de ésta les preguntamos, queridos lectores ¿será que se está aplicando ya en nuestro país la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción? Nos queda claro que a unos cuantos meses de haber sido creada ésta o, mejor dicho, aprobada y publicada, no ha habido “tiempo” para que los servidores públicos se tomen el tiempo suficiente para “aprenderse de memoria” cuáles son sus obligaciones para actuar y que no por “ordenamientos de arriba” se haga todo lo contrario en detrimento, incluso, de la propia seguridad de los mexicanos.

Insisto, no solo se trata, querido lector, de querer mejorar a México a través de tirar la basura en su lugar, no pasarse un alto o evitar dar “mordidas” a los agentes de tránsito. Va más allá de lo que muchos “estamos desgraciadamente acostumbrados”. A los mexicanos nos corresponde ¡exigir! a las autoridades que hagan su trabajo como lo marca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que se la aprendan de memoria y que la pongan en práctica.

Es realmente lamentable, querido lector que dicha ley se haya cacaraqueado tanto y hasta hoy, no vemos resultado alguno. Los ciudadanos seguimos siendo objeto de abusos, prepotencia y actos de corrupción cometidos por los servidores públicos. De equivocarnos, la pregunta es: ¿conoce usted a alguien que no haya violado los principios de legalidad, objetividad, honradez, imparcialidad ó equidad? Y a los “servidores públicos”: ¿cuántos de ustedes han aplicado sus criterios para resolver algún asunto bajo los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia? Pues en muchos casos nos ha quedado claro que la “imparcialidad” no es una práctica común entre los que ostentan un cargo público en este país.