Tecnología para acondicionamiento aeróbico

La empresa Precor, en colaboración con la Universidad de Oregón en Estados Unidos, inventaron la primera máquina elíptica y la presentaron al mundo con gran éxito, ya que proporciona un entrenamiento que imita los movimientos naturales del cuerpo mientras se camina o corre en diferentes ángulos de inclinación para activar los principales músculos y conseguir un trabajo físico integral.

Con lo anterior, la empresa estadounidense continúa a la vanguardia y después de diversos estudios a lo largo de 20 años, desarrolla su tecnología patentada CrossRamp que convierte a la tradicional elíptica en un verdadero equipo de Crosstrainer, es decir, proporciona los beneficios del entrenamiento cruzado a través de un acondicionamiento aeróbico que entrena de manera cruzada los distintos grupos musculares.

En los últimos 30 años, la empresa líder en el diseño y fabricación de equipos para entrenamiento físico, ha logrado presencia en 90 países, a los que ha llevado

su nuevo equipo EFX Elliptical Crosstrainer con CrossRamp Convergente, la combinación entre movimiento elíptico y tecnología para reducir el impacto en músculos y articulaciones.

El movimiento que genera la EFX, patentado por Precor, facilita que los talones se mantengan en contacto con los pedales para evitar el sufrimiento de los músculos y tendones, logrando un entrenamiento fluido no tan intenso, motivando al usuario a ejercitarse con energía y entusiasmo.

Asimismo cuenta con un diseño que incluye una consola táctil basada en el sistema operativo Android para estar conectado en todo momento, compartir los logros obtenidos en redes sociales o simplemente escuchar el playlist favorito.

“Cuando creamos la categoría de elípticas en 1995 con la primera EFX, no había nada similar en el mercado y los operadores de gimnasios amaron el producto porque les atrajo nuevos miembros y gente que no hace ejercicio regularmente, permitiéndoles ofrecer una experiencia de entrenamiento que no tenía comparación”, explicó Jim Birrell, Jefe de Innovación de PRECOR.

Para sustentar los beneficios de este nuevo equipo y los resultados que se obtienen durante el entrenamiento con CrossRamp, Precor llevó a cabo diversos estudios con la Universidad Pública de Washington y la Universidad de Minessota garantizando llevar la rutina diaria de ejercicio a otro nivel de tecnología.

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea.

No se podría hablar de globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el poder, sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posibles.

Este desarrollo también tiene su impacto en la práctica del deporte y las actividades físicas. El incremento de la práctica de los mismos ha tomado proporciones muy grandes en todo el mundo.

Se afirma que el deporte y las actividades físicas han alcanzado un gran auge en la sociedad actual. Eso viene ocurriendo hacen algunos años.

La diseminación de la tecnología en las ciencias del ejercicio, las investigaciones y el aporte de los medios de comunicación están cambiando los hábitos de vida de las personas.

La expectativa de vida ha crecido mucho en los últimos años, debido también a la preocupación de la sociedad por la atención a los problemas primarios de salud. Y, uno de los medios más fáciles para adquirir y mantener la salud es practicando deportes o actividades físicas regularmente.