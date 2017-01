Toluca tendrá un “durísimo” partido frente a América

Más allá del poco tiempo que tuvo el equipo de América de prepararse para el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el duelo del domingo será muy complicado para el Toluca, señaló el volante argentino Gabriel Hauche.

“Durísimo, ellos querrán iniciar de la mejor manera, tiene jugadores nuevos que querrán imponerse, partido peleado u ojala tengamos un desempeño igual o mejor al domingo y ojala podamos ganar el partido”, dijo.

Comentó que es relativo que su rival no esté en el mejor momento físico dado la intensa actividad que tuvo en el último mes de 2016, en el que viajó a Japón para el Mundial de Clubes y regresó a disputar la final del Torneo Apertura.

“El domingo se verá, nos puede beneficiar que viene de muchos viajes, pero ser hasta ese día cuando se vea, peor ojala estemos mejor que el partido anterior”, apuntó.

Destacó que conocen bien la calidad que tiene un equipo como el “azulcrema”, pero requieren estar más atentos a su funcionamiento que al del rival.

“Seguramente por más que no haya jugado y no tenemos la información completa de lo que es rival o como inicio porque no ha jugado, sabemos la clase de jugadores que tiene, pero debemos enfocarnos más en lo nuestro, en nuestro juego, tratar de seguir por ese camino, se le respeta, pero también queremos seguir creciendo”, sentenció.

El cuadro que dirige el argentino Hernán Cristante cerrará este sábado su preparación de cara al duelo ante las “Águilas”, que se celebrará el domingo a las 16:00 horas en el estadio Nemesio Diez.