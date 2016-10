Vinculan a proceso a un presunto feminicida

El representante social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó la probable responsabilidad de Francisco David Sánchez González, en los delitos de feminicidio, homicidio calificado, y homicidio calificado en grado de tentativa, ilícitos por los que la autoridad judicial con sede en Almoloya de Juárez determinó vincularlo a proceso.

Los hechos que se le imputan se registraron el pasado 28 de septiembre, en un inmueble localizado en el municipio de Metepec, lugar donde este sujeto presuntamente disparó un arma de fuego en contra de su ex esposa, así como de los padres de ésta, ocasionando la muerte de las dos mujeres.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de esta institución se pudo determinar que el día de los hechos, las víctimas se encontraban en el interior de un domicilio del fraccionamiento Los Pinos, en la colonia San Salvador Tizatlalli, en el municipio de Metepec, lugar al que arribó el probable responsable y presuntamente inició una discusión con ellos.

Sánchez González presumiblemente sacó un arma de fuego que llevaba consigo, y la accionó en contra de su ex esposa y su ex suegra, ocasionándoles la muerte, además de que hirió a su ex suegro con la misma arma, y luego salió del lugar, llevando consigo a su hija de un año de edad.

Por estos hechos, elementos de la PGJEM acudieron al lugar, y realizaron diversas investigaciones que derivaron en la detención de este sujeto, mismo que fue presentado ante el agente del ministerio público, autoridad que se encargó de recabar los datos de prueba en su contra y luego lo remitió ante un juez.

Con los elementos de prueba aportados por esta representación social, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por los delitos mencionados, y le fijó un plazo de cinco meses para el cierre de investigación, sin embargo se le presume inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.