Zannetti niega llegada de Layún al Inter de Milán

Mucho se ha dicho sobre el posible retorno de Miguel Layún a la Serie A, específicamente con el Inter de Milán. Sin embargo, Javier Zanetti, voz autorizada del club por su trayectoria en activo y actualmente dirigente de los Nerazzurri, negó que el equipo esté buscando al mexicano.

“No, no lo creo. Hasta este momento no escuché sobre el tema (interés en Layún). Pero me informo si llega a haber algo extra que yo no sepa y les aviso”, comentó a RÉCORD el exfutbolista argentino que defendió los colores del Inter durante 19 años.

Por otra parte, el ‘Pupi’ reconoció que hace poco existió una reunión al interior de la institución para tratar distintos temas y descartó que la posibilidad de fichar al lateral del Porto haya sido un tema platicado en dicha reunión, por lo que todo apunta a que el Inter intentará hacerse de los servicios del lateral suizo del Wolfsburgo, Ricardo Rodríguez.

“Nosotros tuvimos una reunión por muchos temas y la verdad es que no se habló de él. No creo que haya sido tema extraoficial. No nos manejamos así. Layún no fue tema en nuestra reunión”, manifestó Zanetti.

Por su cuenta, Miguel Layún confirmó que no tiene en mente abandonar a los Dragones, sino todo lo contrario, ya que su idea es permanecer en la ciudad portuguesa por muchos años, pues con el club de Porto es donde ha encontrado su mejor nivel futbolístico en el balompié del Viejo Continente.

“Nosotros (él y su familia) ya tenemos nuestra vida hecha en Porto y tenemos pensado vivir aquí por muchos años”, declaró el futbolista de los Dragones sobre el tema de su posible salida.